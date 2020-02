Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : bien orienté malgré sa lourde dépréciation Cercle Finance • 11/02/2020 à 14:06









(CercleFinance.com) - TechnipFMC grimpe de 3,5%, après l'annonce qu'il devrait avoir atteint en 2019 un chiffre d'affaires proche de la médiane des prévisions à 13,5 milliards de dollars, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajustée pour tous les segments égale ou supérieur à ses prévisions. Par ailleurs, il a indiqué prévoir environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie, en grande partie sous l'effet de l'évolution de sa mauvaise performance boursière et de changements de perspectives du marché nord-américain. 'L'action s'est montrée faible récemment, reculant de plus de 20% depuis le début de l'année, reflétant en partie les pressions de marges ces derniers trimestres et l'incertitude avant la scission de l'onshore-offshore', note Berenberg, qui reste à 'conserver'.

