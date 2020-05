Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : accords pour de nouvelles sources de liquidités Cercle Finance • 22/05/2020 à 07:18









(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce son entrée dans un programme européen d'effets de commerce de 600 millions de livres sterling, dans le cadre de la facilité de financement d'entreprise Covid de la Banque d'Angleterre, comme source supplémentaire de liquidités. Le groupe franco-américain de services parapétroliers ajoute avoir aussi conclu, conjointement avec sa filiale Technip Eurocash, un accord pour une facilité de crédit rechargeable non sécurisée senior de 500 millions d'euros avec HSBC France.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -4.84% TECHNIPFMC LSE Intl +0.23%