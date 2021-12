Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC : accord-cadre majeur à Abu Dhabi information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - TechnipFMC annonce s'être vu attribué, via Gulf Automation Services and Oilfield Supplies LLC, un accord-cadre majeur (c'est-à-dire de plus d'un milliard de dollars) de 10 ans par Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), pour des équipements et services associés. Dans le cadre de ce contrat, le plus important à ce jour pour la division Surface Technologies, le groupe d'ingénierie étendra les capacités de fabrication, d'assemblage et de test existantes à Abu Dhabi afin de fournir localement ses produits parapétroliers de surface. 'La longévité de l'accord démontre la confiance d'ADNOC dans notre capacité à élargir complètement nos capacités dans le pays, nous positionnant ainsi pour répondre à ses besoins aujourd'hui et à l'avenir', selon Barry Glickman, président de Surface Technologies.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +2.20% TECHNIPFMC LSE Intl -1.17%