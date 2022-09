Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC: a signé un contrat avec Shell en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 08:01









(CercleFinance.com) - TechnipFMC a signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation avec Shell pour le développement de Jackdaw, situé au Royaume-Uni en mer du Nord.



Le contrat couvre la pose de conduites pour une liaison de 30 kilomètres entre la nouvelle plate-forme Jackdaw et la plate-forme Shearwater de Shell, ainsi qu'un riser, des bobines, des structures sous-marines et des ombilicaux associés.



Jonathan Landes, Président Subsea chez TechnipFMC, a déclaré: ' Nous sommes ravis de nous lancer ensemble dans ce projet important en mer du Nord britannique. Notre solide dossier technique et notre capacité à concevoir, construire et installer ont été la clé de notre succès dans l'obtention de ce contrat. '





Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris 0.00% TECHNIPFMC LSE Intl +1.27%