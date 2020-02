Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip : un support enfin trouvé à 14,3E ? Cercle Finance • 04/02/2020 à 11:08









(CercleFinance.com) - Technip-FMC se redresse au-delà de 15,3E : un support long terme aurait-il enfin été trouvé à 14,3E ? Dans l'hypothèse d'une reprise en 'V', le titre devrait s'en aller combler le 'gap' des 16,44E du 24 janvier puis teter l'ex-plancher historique des 16,6/16,8E du 3 et 4 décembre dernier.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +5.66% TECHNIPFMC LSE Intl +5.28%