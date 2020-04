Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip : surveiller le franchissement des 6,6E Cercle Finance • 02/04/2020 à 11:06









(CercleFinance.com) - Technip va tenter de s'extraire par le haut de son corridor de consolidation (support 5,8E): il faut surveiller le franchissement des 6,6E en direction des 7,35E puis des 9E par la suite

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +10.17% TECHNIPFMC LSE Intl +10.25%