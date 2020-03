Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip : rebondit vers 5,66E, objectif Cercle Finance • 20/03/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Technip-FMC qui a inscrit un plancher à 4,55E rebondit vers 5,66E: le titre pourrait retracer sa récente résistance située vers 6,05E, ensuite il s'agira de refermer le 'gap' des 7,35E du 11 mars puis celui beaucoup lointain des 11,235E du 6 mars.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +31.78% TECHNIPFMC LSE Intl +30.83%