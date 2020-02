Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : vers une glissade sous les 15E ? Cercle Finance • 10/02/2020 à 14:33









(CercleFinance.com) - Technip-FMC accélère sa décrue et s'achemine vers une glissade sous les 15E: le titre va probablement en passer par un re-test du plancher des 14,3E avant d'ébaucher dans le meilleur des cas un 'W' haussier pour se hisser vers 19,5E. Mais si le pétrole poursuit sa chute sous les 50$ (NYMEX), alors Technip pourrait explorer de nouveaux planchers historiques.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.76% TECHNIPFMC LSE Intl -2.76%