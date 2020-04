Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : trou d'air de -14,5% vers 6,686E Cercle Finance • 15/04/2020 à 17:42









(CercleFinance.com) - Technip-FMC échoue à plusieurs reprises sous les 8E et lâche soudain prise, subissant un trou d'air de -14,5% vers 6,686E, pour se retrouver au plus bas depuis le 2 avril. Le prochain support pourrait se situer vers 6,092E, le 'gap' haussier du 1er avril, niveau proche du support des 5,92E

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris 0.00% TECHNIPFMC LSE Intl -1.34%