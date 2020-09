Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : support trouvé à 5,18E ou re-test des 4,688E / Cercle Finance • 28/09/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Technip-FMC semble avoir trouvé un support à 5,18E après une chute de -20% en 1 mois. Le rebond de +5% vers 5,47E n'est cependant pas très convaincant, et les résistances se succèdent entre le récent plancher des 5,64E (mi-septembre) et le gros palier de rupture des 6E (qui devient une résistance majeure). En cas d'échec du rebond sous ces 2 seuils, Technip risque un re-test du plancher annuel et historique des 4,688E du 19 mars.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +4.86% TECHNIPFMC LSE Intl +4.24%