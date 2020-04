Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : semble plafonner vers 7,25E Cercle Finance • 07/04/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Technip-FMC a bien franchi la résistance des 6,60E mais tarde à renouer avec une vraie dynamique haussière: le titre semble plafonner vers 7,25/7,35E. La rémunération faramineuse du CEO fait débat, d'autant que les résultats ne sont pas au rendez-vous depuis plusieurs trimestres. Technip-FMC temporise mais cela ne remet pas en cause un objectif de 9E.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +6.10% TECHNIPFMC LSE Intl +6.04%