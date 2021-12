Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC: sell-off de -6% vers 5,03E information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Technip-FMC subit un sell-off de -6% vers 5,03E, ce qui ramène le titre au contact du plancher des 5,04E du 30/11.

La cassure du support oblique moyen terme qui gravite vers 4,98E inaugurerait une nouvelle séquence de baisse du titre jusque vers 4E, l'ex-plancher de fin septembre 2020.





Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -5.77% TECHNIPFMC LSE Intl -5.91%