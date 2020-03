Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : second test des 7,30E en 1 semaine Cercle Finance • 25/03/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Technip-FMC fait de nouveau le grand écart en quelques heures entre 5,85 et 7,30E (second test en 1 semaine): le franchissement de ce cap validerait une poursuite du rallye haussier en direction de 8,90E

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +3.72% TECHNIPFMC LSE Intl +5.94%