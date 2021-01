Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : se redresse vers 8,5E avec pétrole +5% Cercle Finance • 05/01/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Technip-FMC se redresse vers 8,5E avec pétrole qui grimpe de +5%: le titre efface la résistance des 8,3E (testée du 4 au 10/12) et peut s'élancer en direction des 8,956E, le zénith du 8 juin.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +8.10% TECHNIPFMC LSE Intl +6.82%