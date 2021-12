Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : se redresse vers 5,3E information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Après un double contact avec les 5,04 (30/11) et 5,03E (20/12), Technip-FMC se redresse vers 5,31E.

Pour valider un reprise en 'W', il faudrait que le titre franchisse la résistance des 5,75E du 8/12 en direction du 'gap' des 6,03E du 17/11 puis la petite résistance des 6,25E.







Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +5.61% TECHNIPFMC LSE Intl +5.65%