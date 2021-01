Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : s'envole vers 9,73E Cercle Finance • 08/01/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Technip-FMC s'envole vers 9,73E, effaçant la résistance des 9,2E du 9 juin 2020: le titre s'ouvre le chemin des 11,23E, l'ex-'gap' du 6 mars. C'est un pronostic purement technique dans un contexte d'appétit pour le risque XXL, sans que la hausse soit étayée par une amélioration substantielle du bilan ou des perspectives.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +6.98% TECHNIPFMC LSE Intl +7.92%