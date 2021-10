Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip FMC : retombe sous les 6,50E information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - Technip FMC retombe sous les 6,50E après le test des 7,05E (ex-zénith du 10 mai dernier). Le prochain support se situe vers 6,1E, l'ex-résistance des 12/08 et 16/09

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.96% TECHNIPFMC LSE Intl -3.84%