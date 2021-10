Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : repasse le cap des 7E information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 17:06









(CercleFinance.com) - Technip-FMC repasse le cap des 7E (ex-zénith du 04/10) dans le sillage du baril de WTI qui atteint la barre des 80$. Le titre semble prendre l'ascenseur en direction des 8E, ex-résistance des 2 et 6 juillet dernier.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +5.58% TECHNIPFMC LSE Intl +5.63%