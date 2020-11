Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : refranchit en force les 7E, vise les 7,60E Cercle Finance • 18/11/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - Technip-FMC refranchit en force les 7E (ex-résistance du 21 juillet) et se dirige vers un retracement des 7,6E du 11 août et du 16 juin, en l'absence de résistance identifiables dans l'intervalle.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +7.21% TECHNIPFMC LSE Intl +5.95%