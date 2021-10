Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : rechute vers 6,65E information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - Technip-FMC bute sur le palier des 7E et rechute vers 6,65E: le titre qui vient d'engranger +30% depuis son plancher des 5,25E mi-septembre devrait retrouver du soutien vers 6,40E.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -3.92% TECHNIPFMC LSE Intl -4.97%