(CercleFinance.com) - Technip-FMC rechute sous les 7,25E, ex-résistance du 5 août mais peut consolider jusque sur 6,60E sans compromettre sa tendance haussière court terme. Nouvelle phase haussière possible au-delà de 7,7E, le zénith du 12 août.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.89% TECHNIPFMC LSE Intl -2.45%