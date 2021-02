Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : rechute sous les 6E Cercle Finance • 18/02/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Semaine pénible pour Technip qui plonge de -15% (en 3 séances) suite au spin-of (survenu lundi pour Technip Energie). Mais le 'fait du jour', c'est la cassure du plancher des 6,34E (et ex-résistance du 7 décembre au 16 décembre dernier) qui risque de déboucher sur une glissade vers 5,5E, ex-plancher du 30/11/2020... sachant que le titre 'n'est plus le même'. Mais impossible d'exclure un comblement du 'gap' des 4,71E du 13/11/2020.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -6.50% TECHNIPFMC LSE Intl -7.70%