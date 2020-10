Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : plonge de -8% vers 5,20E Cercle Finance • 26/10/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - C'était le gros risque qui planait en cas d'échec sous 6,25E: une rechute au contact du plancher des 5,24E des 25 et 30 septembre. La situation se dégraderait franchement en cas d'enfoncement des 5,20E avec un probable re-test du plancher annuel et historique des 4,70E dans la foulée, sans pouvoir écarter le scénario d'une glissade vers un nouveau plancher de 4,25E.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -7.29% TECHNIPFMC LSE Intl -6.85%