Technip-FMC : plancher trouvé à 16,8E ?

(CercleFinance.com) - Technip-FMC rebondit vers 17,4E. Un plancher aurait-il été trouvé à 16,8E ? Pour ressortir du canal baissier, il faudrait déborder les 17,75E (l'ex-plancher du 31 octobre). Le titre pourrait alors retracer le palier des 19/19,2E du 5 novembre avant de s'élancer en direction du 'gap' des 20,82E du 23 octobre.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -0.12% TECHNIPFMC LSE Intl -0.07%