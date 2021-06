Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : petit gap sous les 8,28E Cercle Finance • 15/06/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Technip-FMC essuie l'un des plus lourds replis du SBF120, ouvrant au passage un petit gap sous 8,28E. Repassant sous l'ancienne résistance des 8,1E du 13 janvier effacée le 3 juin, il pourrait rejoindre les 7,79E du 2 juin.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -3.95% TECHNIPFMC LSE Intl -3.26%