Technip-FMC : lourde rechute sous 8,75E

(CercleFinance.com) - Malgré l'imminence d'un 'split' des activités (le 16 février), Technip-FMC ouvre un 'gap' sous 9,29E et subit une lourde rechute sous 8,75E: le titre se dirige vers un re-test du support des 8,57E du 25 janvier puis du 1er février.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -6.59% TECHNIPFMC LSE Intl -7.19%