Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : leader du SBF-120 avec +4% mais coiffé par Cercle Finance • 02/12/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Technip-FMC termine leader du SBF-120 avec +4% mais reste coiffé par la résistance des 7,48E des 26 et 27 novembre. Le titre pourrait en cas de franchissement s'en aller retracer le zénith des 8,15E du 25 novembre.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +4.23% TECHNIPFMC LSE Intl +3.94%