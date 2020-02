Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : le rebond avorte, rechute sous 15,4E Cercle Finance • 21/02/2020 à 16:08









(CercleFinance.com) - Technip-FMC rechute de -3,5%, sous 15,4E. Le rebond amorcé le 10/02 sur 15E avorte après plusieurs tentatives infructueuses de déborder les 16E. La rechute n'est pas trop inquiétante tant que les les 15E ne sont pas compromis... mais ensuite, il ne restera plus que le plancher des 14,3E du 30 janvier pour empêcher que le scénario devienne beaucoup alarmant pour les actionnaires.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.41% TECHNIPFMC LSE Intl -2.71%