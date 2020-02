Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : la reprise avorte, rechute sur 15,5E Cercle Finance • 07/02/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Technip-FMC reste vulnérable, la reprise avorte sous 16,48E, le titre rechute déjà sur 15,5E et devra peit-être en passer par un re-test du plancher des 14,3E pour ébaucher un 'W' haussier et se hisser vers 19,5E

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -3.65% TECHNIPFMC LSE Intl -4.05%