Technip-FMC : gare à la cassure des 5,27/5,25E

(CercleFinance.com) - La situation redevient délicate pour Technip-FMC, le titre a quasiment épuisé sa marge de sécurité : gare à la cassure des 5,27/5,25E (plancher majeur des 20/08 et 9/09), sous peine de rechute vers 3,76E, un plancher datant du 18/03/2020 voir 3,56E, le plancher historique du 28/10/2020.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -1.82% TECHNIPFMC LSE Intl -1.89%