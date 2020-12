Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip FMC : 'gap' au-dessus des 7,686E, re-teste 8,15E Cercle Finance • 04/12/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Technip-FMC pulvérise de nouveau la résistance des 7,48E des 26 et 27 novembre, le titre ouvre un 'gap' au-dessus des 7,686E et s'en va immédiatement retracer le zénith des 8,15E du 25 novembre. En cas de double-top, surveiller la préservation du plancher des 7,12E (risque de comblement du 'gap' des 6,146E du 13/11), en cas de franchissement, pas d'obstacle majeur avant 9,05E, le 'fixing' d'ouverture du 9 juin dernier.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +6.85% TECHNIPFMC LSE Intl +7.04%