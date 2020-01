Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : de retour sous 18,5E Cercle Finance • 14/01/2020 à 18:45









(CercleFinance.com) - Technip-FMC est de retour sous 18,5E (petit support du 8 janvier) alors qu'un 'broker' passe à sous-performer sur le titre: une rechute sur le récent plancher moyen terme des 16,8E du 3 et 4 janvier semble plausible.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -3.02% TECHNIPFMC LSE Intl -2.89%