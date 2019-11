Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : corrige sous 17E Cercle Finance • 29/11/2019 à 18:44









(CercleFinance.com) - Technip-FMC corrige sous 17E, validant la cassure du plancher des 17,3E du 19 novembre, ce qui rend presque inévitable le re-test du plancher des 16,46E du 24/12/2018.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.24% TECHNIPFMC LSE Intl -1.87%