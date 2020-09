Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : cassure alarmante des 6,1E puis 6E Cercle Finance • 08/09/2020 à 17:24









(CercleFinance.com) - Technip-FMC matérialise une cassure alarmante des 6,1E (plancher du 30 juin) puis des 6E (plancher d'ouverture du 10 juillet). C'est très tangent et pas encore décisif... mais un rebond salvateur devient urgent : en cas de rupture, le risque est bien celui d'un re-test du plancher des 4,68E du 19 mars.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -8.09% TECHNIPFMC LSE Intl -8.30%