(CercleFinance.com) - Technip-FMC bondit vers 6,60E (résistance du 31 août au 7 septembre), effaçant la résistance des 6,24E du 20 octobre puis des 6,34E du 18 septembre. L'objectif suivant (au-delà des 6,6E) se situe vers 7,6E (zénith du 11 août)

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +5.70% TECHNIPFMC LSE Intl +6.32%