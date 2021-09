Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : bondit vers 11,7E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Technip-FMC bondit vers 11,7E, ouvrant au passage un 'gap' au-dessus de 11,175E. Le titre quitte la zone rouge des 10,6E et se rapproche d'une 1ère résistance située à 11,8E (testée du 2 au 29/07) qui coïncide avec une oblique baissière moyen terme. Le prochain objectif se situerait vers 13E (règle du balancier).

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +6.26%