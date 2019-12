Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : bondit jusque vers 18E Cercle Finance • 12/12/2019 à 17:58









(CercleFinance.com) - Après avoir dessiné l'ébauche d'une reprise en 'V' sur 16,8E (support déjà testé fin décembre 2018), Technip-FMC bondit jusque vers 18E et s'ouvre la route des 19,1E, ex-résistance du 5 novembre.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +3.95% TECHNIPFMC LSE Intl +3.87%