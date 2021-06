Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : bondit de +5% vers 8,25E Cercle Finance • 03/06/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Technip-FMC bondit de +5% vers 8,25E: c'est la 3ème séance de forte hausse d'affilée (partant de 7E lundi) mais le gain est encore plus spectaculaire sur une semaine puisque le titre vient de passer de 6,6E à 8,2E, soit +25%. Le titre efface la résistance des 8,1E du 13 janvier 2021 et s'apprête à refermer le 'gap' des 8,62E du 8 mars 2020.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +4.64% TECHNIPFMC LSE Intl +4.43%