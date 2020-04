Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : -8% à 6,83E, surveiller 6,69E Cercle Finance • 21/04/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - Technip-FMC rechute de -8% à 6,83E, mais ce n'est rien en regard du plongeon du WTI de -50% vers 12$ (WTI, contrat juin), du Brent de -30% vers 18,1$ (à Londres): les difficultés commenceraient en cas d'enfoncement des 6,69E avec un objectif de comblement du 'gap' des 6,09E du 1er avril.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -6.82% TECHNIPFMC LSE Intl -6.85%