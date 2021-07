Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip-FMC : 2ème séance de net repli Cercle Finance • 16/07/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Technip-FMC aligne une 2ème séance de net repli et la cassure des 7,1E risque de déboucher sur le test des 6,4E, support du 10 au 25 mai dernier, le suivant se situant vers 615/6,2E.

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris -2.59% TECHNIPFMC LSE Intl -2.22%