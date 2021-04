Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : vers un rachat d'actions à TechnipFMC Cercle Finance • 27/04/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce qu'elle a décidé d'acquérir l'équivalent de 20 millions d'euros de ses propres actions ordinaires auprès de TechnipFMC, exerçant ses droits en vertu de l'accord de séparation et de distribution conclu avec TechnipFMC le 7 janvier. Cette acquisition de titres interviendra simultanément à la cession annoncée par TechnipFMC d'une partie de sa participation dans Technip Energies par le biais d'un placement privé par la voie de la construction accélérée d'un carnet d'ordres. Le prix des actions rachetées sera égal à celui qui sera annoncé par TechnipFMC dans le cadre de son processus de construction accélérée d'un carnet d'ordres. À la suite de ces opérations, la participation de TechnipFMC dans Technip Energies sera d'environ 31%.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +2.53%