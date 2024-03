Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies : vers un comblement du 'gap' des 19,22E information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Nouvelle incursion sous les 20E (après les trou d'air initiaux des 29/02 et 1er mars) de Technip Energies qui rechute vers 19,9E, soit presque 1E de reperdu par rapport au 4 mars.

Le titre n'a plus de 'marge de sécurité' : il pourrait effectuer le comblement rapide du 'gap' des 19,22E du 15/02 mais il risque surtout une rechute vers 18,37E, le plancher du 9 février, voir 17,5E, le plancher du 9 mais 2023.









Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -3.00%