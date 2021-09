Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : va retenter le débordement des 12,85E information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Après 2 séances de consolidation, Technip Energies va tenter un nouveau débordement des 12,85E (testé le 17/9 à l'ouverture): le titre devrait tester les 13,36E dans la foulée (ex-zénith des 4 et 7 juin) et possiblement les 13,5E avant de viser les 14E.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +4.74%