Technip Energies va racheter 1,8 million de ses propres actions à TechnipFMC

(AOF) - Technip Energies va acquérir 1,8 million de ses propres actions auprès de TechnipFMC au prix de 13,15 euros. La transaction s'inscrit dans le cadre de la cession annoncée par TechnipFMC d'une partie de sa participation dans la société par le biais d'une opération de cession privée, laquelle inclut également Bpifrance Participations SA et HAL Investments, la filiale d'investissement néerlandaise de HAL Holding N.V., chacune ayant décidé d'acheter 3,6 millions d'actions ordinaires de Technip Energies au même prix. Le règlement de la cession devrait avoir lieu vers le 14 janvier 2022. À la réalisation de la cession, la participation de TechnipFMC dans la société sera réduite à approximativement 7%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.