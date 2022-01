Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: va acquérir 1,8 M de ses propres actions information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 07:53









(CercleFinance.com) - Technip Energies a décidé d'acquérir 1,8 million de ses propres actions ordinaires auprès de TechnipFMC.



L'accord de la Société d'acquérir ces actions s'inscrit dans le cadre de la cession annoncée par TechnipFMC d'une partie de sa participation dans la Société par le biais d'une opération de cession privée laquelle inclut également Bpifrance Participations et HAL Investments, chacune ayant décidé d'acheter 3,6 millions d'actions ordinaires de la Société.



Le prix d'acquisition des actions objet de la Cession est fixé à 13,15 E par action. Le règlement de la Cession devrait avoir lieu vers le 14 janvier 2022.



À la réalisation de la Cession, la participation de TechnipFMC dans la Société sera réduite à approximativement 7%.





