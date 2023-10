Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: une enquête du Monde fait plonger le titre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 16:50









Technip Energies (crédit photo : Technip Energies / ) (CercleFinance.com) - Le titre Technip Energies cède plus de 16% à Paris après la publication d'une enquête du Monde montrant comment la société serait parvenue à limiter ses pertes en retardant sa sortie d'un méga-projet gazier en Russie, malgré les sanctions internationales. Selon les auteurs de l'article, la société s'est retrouvée prise en tenaille avec d'une part un contrat de 7 milliards d'euros visant à assurer l'ingénierie et la construction du projet Arctic LNG 2 et de l'autre l'instauration de sanctions internationales lui imposant d'interrompre sa participation au projet. Un retrait qui aurait pu provoquer la colère du donneur d'ordre et exposer la société à de lourdes pénalités. Dans ce contexte, Technip Energies aurait bien continué à s'investir dans le projet, selon le Monde, avec notamment ' l'acheminement de deux modules du deuxième train de liquéfaction, d'une valeur d'environ 450 millions d'euros, entre août et octobre 2022 '.

Pour preuve, le journal évoque ' des enregistrements douaniers russes, des données maritimes et des images satellites '. Le quotidien rapporte que si Technip Energies ne conteste pas ces livraisons, l'entreprise assure n'avoir enfreint aucune règle, suggérant que les pièces en question seraient ' peu stratégiques '. Depuis, Technip Energies a transféré ses deux joint-ventures dédiées au projet aux Emirats arabes unis avant de s'en séparer en mai 2023 au profit de Vertex Engineering, une société émiratie créée deux mois auparavant, dont l'identité et la nationalité des actionnaires seraient inconnues, indique le Monde.





