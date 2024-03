Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: un investissement du DoE américain information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Technip Energies et LanzaTech ont annoncé lundi qu'ils allaient bénéficier d'un investissement de 200 millions de dollars de la part du Département américain de l'énergie (DoE) pour leur nouveau procédé d'éthylène durable.



Le projet 'Secure' associe la technologie de captage et d'utilisation du carbone de LanzaTech et celle de Technip afin de déshydrater l'éthanol en éthylène, l'élément le plus courant des produits pétrochimiques.



Technip Energies et LanzaTech avaient signé en juin 2023 un accord de collaboration en vue de transformer le carbone résiduel en éthylène, l'élément le plus courant des produits pétrochimiques.



L'éthylène entre dans la fabrication de milliers de produits chimiques et de matériaux, notamment les plastiques, les détergents et les revêtements qui assurent la stérilité des hôpitaux et la fraîcheur des aliments.



L'investissement - qui doit permettre de financer la conception, l'ingénierie, la construction, et le matériel d'une unité de production aux Etats-Unis - s'inscrit dans le cadre de la Loi américaine de réduction de l'inflation (IRA), un ensemble de réformes mises en place par l'administration Biden.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +0.42%