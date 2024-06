Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: un contrat remporté auprès d'ExxonMobil information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi avoir remporté, dans le cadre d'un consortium avec l'américain Turner Industries, un contrat auprès d'ExxonMobil portant sur un projet de captage et de séquestration du carbone en Louisiane.



Dans un communiqué, le groupe précise qu'il sera en charge de l'ingénierie et de la fourniture des équipements, tandis que Turner Industries sera responsable de la construction.



Le contrat couvre la livraison d'un système de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) qui pourrait conditionner, comprimer et stocker jusqu'à 800.000 tonnes de CO2 par an.



Ce carbone proviendrait d'une usine de fabrication située à Convent, en Louisiane, appartenant à Nucor, le plus grand producteur et recycleur d'acier en Amérique du Nord.



Le système doit permettre à l'usine Nucor de produire du fer à réduction directe (DRI) en réduisant de 80% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production traditionnelle de fer en haut-fourneau.



ExxonMobil avait déjà choisi Technip Energies pour réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) en collaboration avec Turner Industries.





