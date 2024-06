Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: un contrat décroché au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Technip Energies s'inscrit en hausse mardi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la signature d'un accord de services sur le long terme en vue du développement d'un champ pétro-gazier au Kazakhstan.



Le contrat-cadre conclu pour une durée de cinq ans avec le groupe kazakh Karachaganak Petroleum Operating (KPO) couvre une gamme complète de services, allant du conseil à la conception en passant par l'ingénierie détaillée.



Le projet vise à optimiser et à agrandir les installations et infrastructures existantes de cet ensemble situé dans le nord-ouest du pays, aujourd'hui l'un des plus grands champs de condensat de pétrole et de gaz au monde.



Le contrat sera exécuté par TKJV, la coentreprise locale de Technip Energies créée en 2019 afin de servir le marché kazakh.



Suite à cette annonce, le titre Technip Energies progressait de 1,8% mardi matin à la Bourse de Paris, figurant ainsi dans le haut du classement des plus fortes hausses de l'indice SBF 120.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 20.74 EUR Euronext Paris +1.07%