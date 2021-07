Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : trouve un support à 10,25E information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Technip Energies vient de trouver un support à 10,25E, retraçant les niveaux testés lors du 'trou d'air' 100% technique (arbitrage massif avec Technip-FMC cédant sa participation) du 25 février. Le titre reprend plus de 13% en 3 séances à 11,55E et se dirige probablement vers un re-test de la petite résistances des 11,9E de début juillet.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +3.60%